رئيس الوزراء السوداني: قلصنا عدد قواتنا في اليمن من 15 إلى 5 آلاف جندي

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تقليص عدد قوات بلاده العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.

وقال «حمدوك»، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأولى للولايات المتحدة، إن الحل العسكري للأزمة اليمنية مرفوض، معربًا عن حرص السودان على "مساعدة الأخوة اليمنيين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وكان حمدوك قد أعلن مؤخرًا عزمه على سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددًا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية إرث تركه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وأكد ضرورة تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.