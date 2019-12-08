انخفاض الصادرات الصينية بشكل غير متوقع في نوفمبر

انخفضت صادرات الصين بشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر مع تراجع الطلب العالمي، بينما انتعشت الواردات، فيما لا يزال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أمرا بعيد المنال عن المفاوضين على ما يبدو.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن إدارة الجمارك الصينية اليوم الأحد أن صادرات الصين المقومة بالدولار انخفضت بنسبة 1ر1 بالمئة خلال نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3ر0 بالمئة.

وأضافت أن ذلك تسبب في فائض تجاري قدره 73ر38 مليار دولار لهذا الشهر. وكان اقتصاديون يتوقعون ارتفاع الصادرات بنسبة 8ر0 بالمئة، وتراجع الواردات بنسبة 4ر1 بالمئة.