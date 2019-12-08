بريطانيا تغلق ما يقرب من 800 مكتبة منذ عام 2010







أظهر مسح سنوي غلق بريطانيا ما يقرب من 800 مكتبة منذ أن قامت حكومة المحافظين والليبراليين والديموقراطيين بتطبيق التقشف في عام 2010، وفقا لأرقام جديدة.

ويُظهر المسح السنوي لمعهد تشارترد للمالية العامة والمحاسبة (Cipfa) للمكتبات في المملكة المتحدة باستثناء أيرلندا الشمالية، أنه لا يزال هناك 5 آلاف و853 فرعًا للمكتبة مفتوحًا في المملكة المتحدة.

وأوضح المسح أن إغلاق ما يقرب من خمس مكتبات المملكة المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية يأتي في ظل انخفاض في الإنفاق بنسبة 29.6 %، تجاوز الإنفاق القومي على الخدمة مليار جنيه استرليني في 2009 - 2010، ولكنه انخفض إلى أقل من 750 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، والذي شهد زيادة بنسبة 0.4 % عن الإنفاق 2017 - 2018.

كما تراجعت الزيارات للمكتبات فهناك 226 مليون زيارة خلال العام الماضي، مقارنة بـ315 مليونا في 2009 - 2010.

وقال روب ويتمان، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للمالية العامة والمحاسبة (Cipfa)، إنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق بشكل طفيف في العام الماضي، إلا أن الأرقام أظهرت اتجاها مستدامًا، حيث أجبرت المجالس المحلية ذات الميزانيات المحدودة على إعادة توجيه التمويل إلى الخدمات ذات الأولوية مثل الرعاية الاجتماعية.

وأضاف "هذا هو شكل السلطات المحلية اليوم ..وبينما تستعد البلاد للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ينبغي أن يجري المرشحون محادثات صادقة مع الجمهور حول دور الحكومة المحلية ومستقبل الخدمات ذات الأولوية المنخفضة مثل المكتبات".