اعتقال 11 شخصا لحيازتهم سلاح بدون ترخيص قبل مسيرة احتجاجية بهونج كونج

ألقت شرطة هونج كونج القبض على 11 شخصا" لحيازتهم سلاح بدون ترخيص" وذلك قبل ساعات من بدء مسيرة يوم حقوق الانسان، التي من المتوقع أن تجتذب حشودا كبيرة.

وتعد هذه الحالة المرة الأولى التي تصرح فيها الشرطة أنه جرى مصادرة سلاح بسبب العزم على استخدامه في أحداث تتعلق بالمظاهرات المستمرة، التي تشهدها المدينة منذ يونيو الماضي.

وقالت الشرطة على موقعها على الموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها "تلقت معلومات تشير إلى أن شخصا ما كان قد شارك في تجمع غير قانوني من قبل يعتزم شن هجوم على الشرطة باستخدام أسلحة اليوم".

وجرى مصادرة مسدس من طراز جلوك وأكثر من 100 رصاصة خلال العملية الشرطية.

وقال "نج لوك تشون"، المسؤول بشرطة هونج كونج في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة إنه على الرغم من أن الشرطة وافقت على تنظيم المسيرة، إلا أنه سوف يتم وقفها في حال اندلعت أي أعمال عنف.

يذكر أن المسيرات السابقة التي نظمتها جبهة حقوق الانسان المدنية في هونج كونج، اجتذبت نحو مليون إلى مليوني شخص، يطالبون بالحفاظ على الحكم الذاتي لهونج كونج بعيدا عن البر الرئيسي الصيني.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) في منتزه بارك بوسط المدينة.

وتعد هذه أول مسيرة منذ فوز المعسكر المؤيد للديمقراطية باكتساح في انتخابات مجالس المقاطعات التي أجريت في نهاية الشهر الماضي.

وقالت جبهة حقوق الانسان في هونج كونج إنها تتوقع أن تشارك" حشود كبيرة" في المظاهرات في أعقاب الانتخابات.

وكانت الشرطة قد حظرت عدة مظاهرات نظمتها الجبهة خلال البضعة أشهر الماضية، ولكن مسيرة اليوم تعد الأولى التي توافق عليها السلطات منذ 18 أغسطس الماضي.

وقال مفوض شرطة هونج كونج، "كريس تانج"، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لبكين أمس السبت إن القوات تعتزم تبني توجها مرنا نحو الأحداث المتعلقة بالمظاهرات غير العنيفة.

وأضاف "لن نتسامح مع أعمال مثل إلقاء القنابل الحارقة والهجوم على المدنيين وإشعال الحرائق. مع ذلك، لدى التعامل مع وقائع أخرى مثل تجول المتظاهرين في الشوارع، سوف نتبنى المرونة".