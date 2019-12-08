ألمانيا: على روسيا إظهار أن التوصل لمزيد من الاتفاقات مع أوكرانيا ممكن

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى تعزيز التقارب بين أوكرانيا وروسيا في النزاع القائم بين البلدين منذ أعوام، وذلك قبل القمة الأوكرانية-الروسية المرتقبة غدا الاثنين.

وقال ماس لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، إنه بعد أعوام من الجمود، أثبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شجاعة في اتخاذ أولى الخطوات "مع جميع المخاطر والآثار الجانبية في السياسة الداخلية المحلية ببلاده".

وأكد وزير الخارجية الألماني أنه يتعين على روسيا أيضا إظهار أن التوصل لاتفاقات أخرى يعد أمرا ممكنا، مضيفا: "ولكن ذلك يستلزم جهدا دبلوماسيا صعبا".

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراء مشاورات بهدف إحلال السلام في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا، وذلك خلال قمة مقررة في العاصمة الفرنسية باريس غدا في إطار ما يسمى بصيغة "نورماندي".

وقال وزير الخارجية الألماني: "بالتعاون مع فرنسا، يتعين علينا محاولة التأثير على روسيا أيضا".

يشار إلى أن كييف تسعى إلى استعادة السيطرة على المنطقة الحدودية الأوكرانية-الروسية بشرق أوكرانيا، والتي يسيطر عليها حاليا انفصاليون موالون لروسيا.