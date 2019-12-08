«العربي الأفريقي الدولي» يشارك بمنتجات وحلول الدفع الإلكترونية في معرض ICT

شارك البنك العربى الأفريقى الدولى فى معرض “Cairo ICT” للمرة الخامسة على التوالى الذى يضم فعاليات مؤتمر PAFIX للشمول المالى والتكنولوجيا.



تأتى مشاركة العربى الافريقى ايمانا منه بأهمية ومدى تأثير التكنولوجيا والحلول الرقمية على جميع الصناعات والمجالات التجارية وعلى الاقتصاد بشكل عام ومباشر.



شارك البنك العربى الافريقى الدولى بنخبه من خبرائه فى مجال الدفع الإلكترونى فى المؤتمر الذى انتهت فعالياته الاسبوع الماضى منه لعرض باقة متميزة من منتجاته الإلكترونية والتجارية مثل خدمة Click2Shop، وهو منتج يمكن التاجر من قبول المدفوعات إلكترونيا من عملائه من خلال موقعه على شبكة الانترنت أو تطبيق الهاتف المحمول عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك العربى الأفريقي الدولي بطريقة آمنة ومضمونة تماما. كما أنه يقدم هذه الخدمة بدون مصاريف إنشاء أو مصاريف تطبيق للشركات الناشئة، كما يطلق البنك جيل جديد من نقاط الدفع الإلكترونية التى تعمل بتكنولوجى “ContactــLess”، وهى طريقة دفع لا تلامسيه تمتاز بالسهولة والسرعة والأمان.



وعلى هامش المعرض قال شريف علوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى: «إن التحول الرقمى وميكنة الدفع ودعم التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال ضمن إطار العمل على بناء مجتمع لا نقدى من أجل تحقيق الشمول المالى سوف يساهم فى إرضاء قطاعات عريضة من العملاء ومقدمى الخدمات على حد سواء بإتاحة حلول مرنة وآمنة، ومن هذا المنطلق نعمل دائما على تطوير خدماتنا لتتماشى مع آليات السوق».