إعلان حالة التأهب القصوى في جزيرة (مايوت) لمواجهة إعصار «بيلنا»

أعلنت السلطات في جزيرة (مايوت) بالمحيط الهندي والتابعة لفرنسا، حالة التأهب من الدرجة الحمراء؛ لمواجهة مرور إعصار "بيلنا" الذي سوف يضرب شواطئها في وقت مبكر من مساء اليوم الأحد، مناشدة سكانها بإخلاء المناطق المهددة.

وذكرت محافظة جزيرة المحيط الهندي الفرنسية، حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الأحد، أنه سيتم وضع الجزيرة في حالة تأهب من الدرجة الحمراء اعتبارًا من اليوم الساعة 4 مساءً (الساعة 2 مساءً بتوقيت باريس)؛ لمواجهة مرور الإعصار.

وأضافت أن إعصار "بيلنا" سيضرب المنطقة منتصف اليوم على بعد 160 كيلومتر من شمال شرق الأرخبيل وسينتقل بسرعة 11 كم / ساعة نحو الجنوب والجنوب الشرقي للجزيرة.

يشار إلى أن نحو 256 ألف شخص يعيشوا في جزيرة (مايوت) وهي أرخبيل (مجموعة جزر) مساحته 374 كيلومتر مربع وأصبحت القسم الفرنسي رقم 101 في عام 2011.

يذكر أن جزيرة (مايوت) هي جزء من أرخبيل جزر القمر وتقع في الطرف الشمالي من القنال الفاصل بين موزمبيق ومدغشقر.