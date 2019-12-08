رئيس مجلس الشورى السعودي يدين العمل الإجرامي بولاية فلوريدا

أدان رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الأحد، العمل الإجرامي الذي قام به أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس مجلس الشورى القول إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع نظريتها الأمريكية للوصول إلى المعلومات التي تكفل الكشف عن ملابسات الحادث الأليم.

وأكد عبد الله آل الشيخ أن هذا العمل لا يمثل شعب المملكة السعودية وما يحمله من قيم إنسانية يشكلها دينه الوسطي السمح ولا ثقافته التي طالما وجدت حضوراً وقبولاً بين شعوب العالم، مقدماً خالص التعازي لذوي الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.