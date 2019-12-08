حازم إمام: لا يوجد بديل لعبدالله السعيد في مصر

يرى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، لا يوجد بديل مميز له في مصر.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد:" عبدالله السعيد الأفضل في مصر بمركز صناعة اللعب ولا يوجد بديل له، وخلال السنوات الأخيرة لم يظهر لاعب مثله في مركزه".

وغاب السعيد عن المشاركة مع بيراميدز في الفترة الماضية بسبب إصابته بشرخ فى عظمة الفخذ اليمنى والتي أبعدته عن المباريات لمدة شهر.

ويتواجد عبدالله السعيد في دكة بدلاء بيراميدز للمواجهة التي تجمع فريقه اليوم الأحد أمام نواذيبو بطل موريتانيا، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.