مدير «الشباب والرياضة» بالبحر الأحمر يكرم موظفي المركز الإعلامي

كرّم فراج عبد المقصود مدير المديرية، أسرة العلاقات العامة والمركز الإعلامي بديوان عام المديرية على جهودهم في إظهار أنشطة المديرية والإدارات التابعة لها، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر أنشطة مراكز الشباب بكافة مدن المحافظة، وكذلك البطولات الدولية والمسابقات.

وقال إن محافظة البحر الأحمر أصبحت قبلة البطولات الرياضية الدولية والمحلية، خلال الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك على دعم قطاع السياحة والسياحة الرياضية.

ووجه مدير المديرية، الشكر لإدارة العلاقات العامة، ومنحهم شهادات تقدير، متمنيا لهم مزيد من التفوق، مؤكدا أن التكريم لكل شخص يجتهد ويبدع في عمله.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة الأخيرة، شهدت العديد من البطولات الدولية، وزارها أكثر من مرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يدعم المديرية ماديا ومعنويا.