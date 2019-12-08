حسن غانم رئيسا لبنك التعمير والإسكان

بدأ حسن غانم رسميا ممارسة مهام منصبه الجديد كرئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إلى جانب منصبه الحالى كعضو منتدب للبنك، وذلك خلفا للرئيس السابق فتحى السباعى الذى تقدم باستقالته لمجلس الإدارة بعد رئاسته للبنك لما يقرب من 16 عاما.



يمتلك غانم خبرة مصرفية واسعة تزيد على 33 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى.



تولى غانم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان فى يناير 2018 وكانت اهم أولوياته تعديل الصورة الذهنية للبنك بأنه بنك تجارى يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه والسعى نحو تحقيق رؤية البنك فى ان يكون فى مصاف أكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المصرفية المصرية.



سعى «غانم» لتحقيق هذا الهدف بالتوسع فى إصدار الخدمات والمنتجات المصرفية التى تواكب متطلبات السوق وتحقق اعلى مستويات التنافسية، وتطوير البنية التحتية الالكترونية للبنك مع اعتماد مبدأ التنمية المستدامة (Sustainable Development)، كما تم البدء فى تطبيق مبادرة التحصيل الالكترونى لأقساط التمويل العقارى عن طريق مختلف وسائل الدفع الالكترونى اعتبارا من اول ديسمبر 2019.



ويهدف غانم خلال المرحلة القادمة إلى الاستمرار فى وضع الخطط والاستراتيجيات التى تضع البنك على المسار الصحيح لخطة التحول الرقمى؛ حيث سيتم إطلاق خدمتى Mobile Banking – Internet banking مع بدايات العام القادم 2020 وفقا لتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدى وتفعيل مفهوم الشمول المالى واجتذاب الفئات المهمشة من التعامل مع الجهاز المصرفى تماشيا مع التطورات العالمية ومواكبة أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا المصرفية فى العالم.