تحدث الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن هدفه الرائع في مرمى نادي ريال مايوركا، أمس السبت.

وسجل سواريز هدفًا رائعًا في المباراة التي انتهت لصالح برشلونة بنتيجة (5-2).

وقال سواريز، في تصريحاته عقب اللقاء لشبكة "بي إن سورتس": "نجحنا في تحقيق الفوز اليوم، وبالنسبة لهدفي الزاوية لم تكن واضحة، وكان الحل الأخير أن أسدد الكرة بالكعب كي تدخل الشباك".

وأضاف: "بحثت عن تسجيل هدف، وكان من الصعب أن أمرر الكرة، كان عليّ التسديد بهذه الطريقة ونجحت".

وتابع: "كان علينا أن نستغل كل الفرص التي تتاح لنا، والمهاجم في بعض الأحيان يسجل وأحيانًا لا، لكن الأهم هو الفوز".

وواصل: "أن نكسب المزيد من الثقة أمر في غاية الأهمية، في بعض المباريات أدينا بصورة جيدة ولم نسجل، لكن اليوم نجحنا في التسجيل والمباراة كانت رائعة للغاية بالرغم من إننا استقبلنا هدفين".

واختتم سواريز بشأن التفاهم مع زميله أنطوان جريزمان: "تأقلم مع مركزه الجديد، ونحن مسرورن للغاية بأدائه، لأنه ليس من السهل أن تجد مكانًا أساسيًا في برشلونة".