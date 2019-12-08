 ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.3% وإثريوم بنسبة 2.3% - بوابة الشروق
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ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.3% وإثريوم بنسبة 2.3%

بيتكوين
بيتكوين
د ب أ
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 9:41 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 9:41 م

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 0.3% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت بتوقيت نيويورك ليصل السعر إلى 7525 دولار عند الساعة 12 مساءً، وفقا لمنصة بيتستامب للتعامل بالعملات الرقمية المشفرة ومقرها لوكسمبورج .

وذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة سجل ارتفاعا كذلك بنسبة 2.3% ليصل السعر إلى 151 دولار، وهو سعر يقل الآن بنسبة 89 ٪ عن السعر المرتفع الذى بلغته العملة في 13يناير 2018 ، وكان 1420 دولار . وقد ارتفع سعر إثريوم بنسبة 16 ٪ حتى الآن منذ بداية العام الحالى .

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.7% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت ما بين سبعة آلاف و 383 دولار وسبعة الآف و 580 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 62% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.

وسجل سعر عملة ريبل ارتفاعا بنسبة 1.9 ٪ ليصل إلى 23 سنتا ، في الوقت الذى ارتفعت فيه أيضا قيمة عملة لايتكوين بنسبة 7ر1 ٪ ليصل سعرها إلى 46 دولار .


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