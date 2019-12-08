شركات الكهرباء تهدد فنادق جنوب سيناء بقطع التيار بسبب المديونيات

طالب مستثمرو السياحة بجنوب سيناء وزير الكهرباء بإصدار تعليماته لشركات الكهرباء التابعة لقطاع جنوب سيناء بإيقاف تهديدها للفنادق بقطع التيار الكهربائى، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه مالكى هذه الفنادق بعد تراكم مديونياتها لشركات الكهرباء.



وأرسلت شركات الكهرباء التابعة لقطاع جنوب سيناء إنذارات بقطع التيار الكهربائى عن عدد من الفنادق خلال الاسبوع الجارى بعد تراكم المديونيات عليها، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية والتى تشهد انتعاشة سياحية كبيرة من معظم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والتى تفضل قضاء هذه الاحتفالات بشرم الشيخ.



وأكد المستثمرون أن شركات الكهرباء رفضت جدولة المديونيات وقامت بمخاطبة جميع الشركات الجالبة للسائحين المتعاملين معهم وتحذيرهم من إرسال نزلاء وهو ما يؤثر بالسلب على سمعة الفندق بصفة خاصة وسمعة السياحة المصرية بصفة عامة.



وطالب المستثمرون وزير الكهرباء بالاستجابة لمطالبهم الخاصة بتأجيل سداد المديونية عدة أشهر لحين تحسن الاوضاع بمدينة شرم الشيخ التى عانت طويلا من الانحسار السياحى بسبب حظر السفر الذى فرضته كل من روسيا وبريطانيا التى ألغت قرارها منذ أيام قليلة.



وطالبت شركات الكهرباء فنادق جنوب سيناء بشرم الشيخ ونبق بسداد المديونيات كاملة وإلا ستضطر لقطع التيار الكهربائى، وغلق الفندق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذه المديونية خلال اسبوع من تاريخه.



ووجه المستثمرون استغاثة إلى وزير الكهرباء لعدم قطع التيار الكهربائى عن فنادقهم خلال هذه الفترة التى تشهد رواجا سياحيا، كما أنهم ملتزمون بعقود تم إبرامها مع منظمى الرحلات وأن اغلاق الفندق أو قطع التيار الكهربائى عنه سيكلفهم مبالغ مالية كبيرة نظير الشروط الجزائية بالعقود الموقعة مع منظمى الرحلات وشركات السياحة الأجنبية.