 تحرير 3989 مخالفة مرورية بالمنيا - بوابة الشروق
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تحرير 3989 مخالفة مرورية بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 10:46 ص | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 10:46 ص

تمكنت حملة مرورية بالمنيا من تحرير عدد 3989 مخالفة مرورية متنوعة، أثناء انتشار الحملة على الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القرى والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغاً من العميد عادل جلال، مدير ادارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير عدد 3989 مخالفة مرورية متنوعة ما بين سير عكس الاتجاه الصحيح، ومخالفة قواعد المرور، ورادار، وتجاوز السرعة المقررة، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وسير برخصة منتهية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.


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