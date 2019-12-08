تحرير 3989 مخالفة مرورية بالمنيا

تمكنت حملة مرورية بالمنيا من تحرير عدد 3989 مخالفة مرورية متنوعة، أثناء انتشار الحملة على الطرق السريعة والصحراوية، ومداخل القرى والمدن، والطرق الفرعية التابعة لها.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغاً من العميد عادل جلال، مدير ادارة المرور، بقيام حملة مرورية بتحرير عدد 3989 مخالفة مرورية متنوعة ما بين سير عكس الاتجاه الصحيح، ومخالفة قواعد المرور، ورادار، وتجاوز السرعة المقررة، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وسير برخصة منتهية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.