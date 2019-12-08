4 تريليونات دولار حجم التجارة الخارجية الصينية خلال 11 شهرا

أعلنت مصلحة الدولة الصينية للجمارك -اليوم الأحد- أن الصين حققت نموا ثابتا للتجارة الخارجية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، متوسعة بنسبة 4ر2% على أساس سنوي، لتصل إلى 5ر28 تريليون يوان (14ر4 تريليون دولار).

وذكرت المصلحة - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم - أن الصادرات قفزت بنسبة 5ر4% على أساس سنوي لتصل إلى 55ر15 تريليون يوان (25ر2 تريليون دولار)، مقابل واردات بـ95ر12 تريليون يوان (88ر1 تريليون دولار)، بفائض تجاري نسبته 9ر34% على أساس سنوي ليصل إلى 6ر2 تريليون يوان (377 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.

وقال مدير قسم الإحصاءات والتحليل بالمصلحة "لي كوي وين" إنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والتجاري العالمي، حافظت التجارة الخارجية للصين على نمو مطرد هذا العام، ما يدل على مرونة الاقتصاد الصيني.

وأضاف وين أن تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" نمت، كما سجلت تجارتها مع الدول على طول الحزام والطريق نموا أعلى من المعدل الإجمالي حيث زادت تجارة الصين مع هذه الدول بنسبة 9ر9% لتصل إلى 35ر8 تريليون يوان (2ر1 تريليون دولار) في نوفمبر الماضي، محتلة 3ر29% من إجمالي تجارة الصين الخارجية.

وواصلت الشركات الخاصة التي تشكل الهيكل الأولي للتجارة الخارجية للصين، لعب دور أكبر مع بلوغ التجارة الخارجية 12ر12 تريليون يوان (76ر1 تريليون دولار) في الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة 4ر10% على أساس سنوي.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات المنتجات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 4% لتصل إلى 09ر9 تريليون يوان (32ر1 تريليون دولار)، فيما ارتفعت صادرات ستة أنواع من المنتجات كثيفة العمالة، بما في ذلك الأحذية والألعاب والحقائب، بنسبة 7ر5% لتصل إلى 99ر2 تريليون يوان (434 مليار دولار) خلال هذه الفترة.

كما أظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 5ر10% لتصل إلى 462 مليون طن خلال هذه الفترة بينما زادت وارداتها من الفحم بنسبة 2ر10% والغاز الطبيعي بنسبة 4ر7%، بينما انخفضت واردات فول الصويا 1ر4% لتصل إلى 97ر78 مليون طن.