محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي شركة إيني الإيطالية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مسئولي شركة إيني الإيطالية العاملة في حقل ظُهر للغاز الطبيعي والبترول غرب المحافظة؛ وذلك بهدف بحث عدد من الملفات في إطار المشاركة الاجتماعية الفعالة لشركة إيني الإيطالية بمحافظة بورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة.



قال الغضبان إن شركة إيني الإيطالية تساهم بشكل كبير في تنفيذ بعض من الأعمال التي تخدم المجتمع وتقدم استفادة كبيرة للمواطنين، والتي كان من أهمها إقامة وحدة صحية بالحي الإماراتي، ومركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي.



وخلال اللقاء، بحث اللواء عادل الغضبان مع ممثلي شركة إيني سبل التعاون في مختلف المجالات بين الطرفين لزيادة تفعيل الدور المجتمعي للشركة في المحافظة، وتم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية التي شهدتها محافظة بورسعيد في الآونة الأخيرة.