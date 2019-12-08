نائب لبناني: لا نستبعد حدوث مفاجأة سياسية يوم الاستشارات النيابية

كشف النائب اللبناني في "التيار الوطني الحر" ماريو عون، عن أنه لا يستبعد أن حدوث مفاجأة سياسية يوم الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة غدا الاثنين.

وقال عون لصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها اليوم الأحد: "نشعر كأن هناك مرشّحاً مسمّى ومرشّحاً مخفياً، الأول سمير الخطيب والثاني سعد الحريري الذي هو مَن وضعنا أمام الشكوك".

وتابع: "القرار في التكتل لم يُحسم بعد، وقد نأخذه قبل دقائق من موعد الكتلة، لكن الاتجاه لغاية الآن هو لتسمية الخطيب ما لم يتراجع الحريري عن موقفه".

ولفت ماريو عون إلى أن "التيار يأخذ بشكل أساسي موقف الحريري الذي سيكون البوصلة لمسار الأمور، انطلاقاً من أنه الأقوى في طائفته، وتمسكاً منّا بالوحدة الوطنية".

وأشار إلى أن "سبب الشكوك في الحريري هو أنه لم يُصدر بيانا يؤيد خلاله الخطيب".