السودان يشارك في اجتماعات منظمة الدول الأفريقية ودول الكاريبي و«الباسيفيك»بنيروبي

يشارك السودان في اجتماعات، منظمة الدول الأفريقية والكاريبية و"الباسيفيكية" ، في العاصمة الكينية (نيروبي ) تحت شعار: "المنظمة في ثوبها الجديد تلتزم بالتعددية".

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن أعمال المجلس الوزاري "رقم ١١٠ للمنظمة" قد عقد اجتماعا للتحضير للقمة التي من المقرر عقدها غدا الإثنين، وتستمر يومين.

وتناول المجلس عددا من الموضوعات الهامة وأصدر بشأنها قرارات، من أهمها تعيين السفير الأنجولي جورج جيتوكي سكرتيرا عاما للمنظمة، كما أجاز تعديل اتفاقية "جورج تاون" المنشئة للمنظمة ، تمهيدا لإجازتها من قبل القمة.

ويشارك السودان في الاجتماعات بوفد برئاسة السفير جمال الشيخ أحمد ، المدير العام للشئون الأفريقية بوزارة الخارجية، وعضوية كل من : السفير محمد أحمد تاج الدين ، مدير إدارة التعاون الاقتصادي والفني، وسفير السودان لدى كينيا، قريب الله خضر ، والوزير المفوض حامد الجزولي القائم بأعمال سفارة السودان في (بروكسل ) ومندوبها بالإنابة لدى المنظمة.