«IMS» وكيلا محليا لشركة «فيما ــ اللاتفية» بمشروعات السكك الحديدية

تعاقدت شركة الأنظمة الذكية «IMS» مع شركة فيما من دولة لاتفيا للعمل وكيلا محليا لها بمشروعات السكك الحديدية، تبعا لتصريحات الدكتور عاطف شداد مديرالتسويق فى الشركة.



قال شداد إن وفدا من الشركة برئاسة المهندس مجدى صالح رئيس الشركة سافر إلى دولة لاتفيا بشأن توقيع عقد الوكالة.



وأضاف أن شركة «فيما» تعمل فى مجال كهربة إشارات السكك الحديدية وتستهدف المنافسة على تلك المشروعات بداخل السوق المحلية.



من جانبه أكد ألكساندر جريبيش مدير شركة فيما ان حجم أعمال الشركة سنويا يبلغ 83 مليون يورو؛ حيث تمكنت الشركة من تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بعدد من سكك



حديد أوروبا خلال السنوات الماضية؛ ما يؤهلها للمنافسة على مشروعات السكك الحديدية فى السوق المحلية.



وذكر أن شركته لجأت إلى التعاقد مع وكيل محلى مصرى بسبب خبرته الكبيرة فى السوق المحلية بمجال السكك الحديدية.



وأكد دينس الخبير بمجال السكك الحديدية لشركة فيما اللاتفية أن الشركة تستهدف التعاون مع جميع الشركات العالمية التى تعمل بمجال السكك الحديدية بمصر فى البرامج المتطورة بمجالات تطوير قطاع السكك الحديدية.



وقال على بدران المدير الفنى بشركة IMS إن الشركة عرضت أنظمة حديثة بمجال السكك الحديدية بمعرض «كايرو آس تى» تتضمن تقليل الاهتزازات فى حركة القطارات من خلال تركيب أنظمة حديثة فى القضبان التى تسير عليها القطارات بهدف تقليل الاهتزازات لحركة القطارات.