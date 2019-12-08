ورشة عمل المحافظين تختتم فعاليات يومها الأول بجلسة خريطة المناطق الصناعية

اختتمت ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجديد فعالياتها في اليوم الأول بجلسة عن خريطة المناطق الصناعية تحدث فيها، اللواء ناصر أحمد مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

وتناولت الجلسة إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات صناعية عليها.

و استعرض اللواء ناصر أحمد، الاجراءات الخاصة بالخريطة الاستثمارية، وما تم من خلالها فيما يخص حصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات طبقاً لنظم المعلومات الجغرافية لإعداد بطاقة وصف لكل منطقة لوضع خريطة موحده للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية وأيضا بطاقه وصف لكافه الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح.

وأوضح، أن هناك حوالي ٢٠٥٠ فرصة استثمارية متاحة علي مستوي الجمهورية، باجمالي ٦ ملايين متر مربع، بالإضافة الى وجود ١٤٩٨ فرصة استثمارية في المدن الجديدة و٥١٧ فرصة استثمارية تحت ولاية المحافظات إضافة إلي وجود ٤٢ فرصة تتبع الجهاز التنفيذي للصناعات الصغيرة.