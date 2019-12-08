انطلاق فعاليات المعسكر الدولي لجوالي وجوالات الجامعات العربية بجامعة جنوب الوادي

انطلقت بجامعة جنوب الوادي، اليوم، فعاليات المعسكر الدولي الـ12 لجوالي وجوالات الجامعات العربية، والذي تنظمه الجامعة في الفترة من 8 وحتى 11 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة سهير حمدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، أن هذا المعسكر يهدف إلى ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة بين شباب الجامعات، مشيرا إلى أهمية العمل الكشفي الذي يساهم في خدمة المجتمع ويعمل على زيادة المساحات الخضراء، وهذا يتزامن مع حصول جامعة جنوب الوادي على ترتيب متقدم في تصنيف (جرين مترك) العالمي والذي يركز على الالتزام البيئي.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة ترعى الشباب وتدعمه وتفتح دائما حوارات هادفة معه وذلك لخلق جيل واعي بهموم وطنه وبعيدا عن الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وذلك من خلال الدعم الدائم من قبل إدارة الجامعة لكل الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسي.

كما وجه محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، التحية لجامعة جنوب الوادي، على استضافتها لهذا الحدث الذي يقدم الحركة الكشفية التي تضم خيرة شباب الوطن الذي يعطى نموذجا رائعا لروح الولاء والانتماء.

وتحدث الدكتور سيد بدوي ممثلا عن الجامعات المشاركة عن أهمية اجتماع شباب الكشافة تحت مظلة المبادئ الراسخة للحركة الكشفية، مشيداً بالجهد المبذول من جامعة جنوب الوادي في استضافة هذا الحدث سنويا.

وأشاد الدكتور علي الدين عبدالبديع القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية، بأهداف هذا الملتقى السنوي والذي يهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمودة ونشر ثقافة التطوع.

تضمنت فعاليات الافتتاح طابور عرض الجامعات المشاركة والبالغ عددها 15 جامعة مصرية ومراسم رفع العلم وترديد الوعد.

وفي نهاية الاحتفال، أهدى الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، درع الجامعة للمحاسب كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، ومحمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والذي أهدى بدوره درع اتحاد الكشافة لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة.