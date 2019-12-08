الرئاسة السورية تنتقد محطة تلفزيونية أجنبية أجرت لقاء مع الأسد ولم تبثه

انتقدت رئاسة الجمهورية السورية محطة تلفزيونية أوروبية أجرت لقاء مع الرئيس بشار الأسد ولم تقوم ببثه وفق الموعد المحدد.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية مساء أمس السبت بأن "محطة راي نيوز 24 الإيطالية"، أجرت لقاء مع الرئيس الأسد عبر المدير التنفيذي لراي والمذيعة لديهم مونيكا ماجيوني.. تم إجراء اللقاء بتاريخ 26 نوفمبر 2019، كما تم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019.

وأضافت الرئاسة السورية بأن "المحطة أبلغت الرئاسة في اليوم المحدد للبث أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن ما يوحي بأن اللقاء لن يبث".

وقالت الرئاسة السورية "كان حريا بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه..!!- وبالتالي فان المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يؤكد أنه إن لم يتم بث اللقاء كاملا عبر محطة راي نيوز 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019 الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق".

وكان الرئيس السوري أجرى خلال شهر نوفمبر لقاءات مع قنوات روسية وسورية إضافة إلى مجلة فرنسية.