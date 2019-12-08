تحصين 36612 حيوانا ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، تحصين 36612 حيوانا خلال تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والتسمم الدموى.

وقال الدكتور حامد الأقنص مدير عام الطب البيطرى بالإسماعيلية، إن الحملة تستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، في جميع أنحاء المحافظة، طبقا لخطة التحصين المعلنة بجميع الوحدات البيطرية وبمقابل مادى بسيط يبلغ 18.75 جنيه للحيوان من الأبقار والجاموس، و12 جنيها للحيوان من الماعز والأغنام.

وأضاف الأقنص، أن جميع المراكز ومدن المحافظة تشارك في الحملة، مناشدا المربيين بالتعاون مع الأطباء والمعاونين بالحملة؛ لتحصين الماشية ضد هذه الأمراض الخطيرة؛ لحماية الثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.