مجلس النواب الأمريكي يراجع تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس السبت، أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المتوقفة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وصلت إلى مرحلة حاسمة، حيث أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لرئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى لإجراء تعديلات على الاتفاقية، من أجل مراجعتها.

وتم وضع الخطة خلال محادثات ماراثونية هذا الأسبوع بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر وكبير المفاوضين المكسيكي، خيسوس سيادي في واشنطن، حسبما نقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين على المحادثات.

وغادر سيادي مكتب لايتهايزر بحلول منتصف اليوم السبت وقال للصحفيين إنه يخطط للعودة إلى المكسيك قبل أن يعود إلى واشنطن مجددا من أجل إجراء مزيد من المحادثات يوم الاثنين.

وقال سيادي للصحفيين ليل الجمعة إنه لا يزال متفائلا حول إمكانية إبرام اتفاق خلال 2019.

وأضاف: "أنا واثق من أننا سنتوصل لاتفاق، لكننا نعمل عليه".

ولم يتضح كم من الوقت ستستغرقه بيلوسي وكبير مفاوضيها التجاريين، ريتشارد نيل، لمراجعة الاتفاق.