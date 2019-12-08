رئيس المكتب السياسي لحماس يصل إلى تركيا

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أعلن مسؤول في حركة حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل اليوم الأحد تركيا في ثاني محطات جولته الخارجية التي استهلها بمصر.

ونشر عضو المكتب السياسي لحماس مسؤول العلاقات الوطنية فيها حسام بدران على حسابه في فيسبوك صور تجمعه بهنية وعدد من أعضاء المكتب السياسي وقادة حماس التقطت في تركيا.

واستهل هنية جولته الخارجية يوم الإثنين الماضي بزيارة القاهرة ولقاء مسؤولين مصريين، وقيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها هنية منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحماس عام 2017، باستثناء زياراته لمصر.