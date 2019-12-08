اليابان تؤجل النقاش حول وراثة العرش مع ظهور خلافات







قررت الحكومة اليابانية تأجيل إرجاء محادثات موسعة حول كيفية التوصل لنظام وراثة مستقل لعرش الإمبراطورية في البلاد حتى الربيع المقبل، في ظل انقسام في وجهات النظر داخل الحزب الحاكم.

وقالت مصادر مطلعة إن ولى العهد الأمير فوميهيتو، سيعلن نفسه الأول في ترتيب وراثة العرش في مراسم 19 أبريل القادم، وتخطط الحكومة لبدء النقاش بعد الحدث لتجنب زيادة الانقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

يذكر أن العائلة الإمبراطورية اليابانية أخذت تنكمش بمقتضى قانون العائلة الإمبراطورية الصادر في عام 1947، والذي ينص على أن الرجال فقط من نسل الأب هم فقط الذين يمكنهم اعتلاء عرش الاقحوان، ودعا البرلمان الياباني "الدايت" لإجراء نقاش سريع حول الأمر.

كانت بعض أحزاب المعارضة اقترحت نظام ولاية يكون متساهلا يضم النساء أو أعضاء من نسل الأب، بينما حثت مجموعة أخرى داخل الحزب الحاكم تصر على التمسك بنظام الوراثة الحالي، رئيس الوزراء، شينزو آبي، بعدم انتهاك التقليد المستمر منذ قرون.