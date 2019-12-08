مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة: الشائعات تكاثرت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي

قال العميد دكتور أيمن سعد الدين مدرس الأمن القومى بأكاديمية الشرطة، إن الشائعات ظاهرة قديمة جدا وليست جديدة، موضحا أن الشائعات تكاثرت في العصر الحديث لسببين، الأول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والثانى بدء توظيف الشائعات واستخدامها في حروب الجيل الرابع.

وأوضح سعد الدين، خلال ندوة "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أن الشائعات عبارة عن خبر مختلط لا أساس له من الواقع، أو قد يحتوي على جزء من الحقيقة، ويتناقله الناس، مضيفا أن الشائعات تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومى لأى دولة.

وتابع: "الشائعات تؤثر على أكثر من بعد من أبعاد الأمن القومى مثل البعد العسكري والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي".

وأضاف أن مواجهة ذلك الأمر تتم من خلال توضيح المعلومات للمواطنين عن طريق المسؤولين والإعلام، بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المواطنين، أما بعد انتشار الشائعة، يمكن مواجهتها من خلال القوانين التي تجرم الشائعات.

وأشار إلى أساليب مواجهة الشائعات وهي: "الصمت أو التجاهل، ونشر الحقائق والمعلومات، والتدقيق في الشائعة ومعرفة مدى تأثيرها على الأمن القومى، والشائعة المضادة، والاستثمار الإيجابى للشائعات المضادة".

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية الأولى لندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، بمشاركة العميد أيمن سعد الدين من أكاديمية الشرطة، واللواء أركان حرب حسام أنور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية، والعميد أحمد دسوقي بقطاع الأمن الوطني، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين، والدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات، ومشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة.