التراس: نحرص على مد جسور التعاون وعودة الدفء لتلبية تطلعات الشعوب الإفريقية

استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وزير الدفاع والأمن بجمهـورية تشاد الفريق محمد أبا علي صلاح، الذى يُجري زيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه، وبحضور سفير جمهورية تشاد بالقاهرة الدكتور الأمين الدودو عبد الله.

تأتي تلك الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية.

واستعرض التراس، أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية تشاد الشقيقة.

وقال إن تلك الزيارة بهذا الزخم تعكس عمق الروابط بين مصر وكل دول إفريقيا، وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص على أهمية مد جسور التقارب والتعاون بين دول القارة وإعادة الدفء في العديد من المجالات على نحو يلبي التطلعات لشعوب القارة الإفريقية، فضلا عن دعم ركائز الأمن والاستقرار للقارة الإفريقية.

وأضاف التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية، مشيرا إلى بحث المشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات الأشقاء بدولة تشاد، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء القارة السمراء.

وتابع: "اتفقنا أيضا على المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتبادل الزيارات وتشكيل لجنة فنية لدراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات ووضع خطط زمنية للتنفيذ، مشددا على أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية تشاد بمصانع الهيئة العربية للتصنيع".

من جهته، أكد الفريق محمد أبا على صلاح، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية ورئاستها للاتحاد الإفريقي، مشيدا بالنهضة التنموية التى تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.

وأثنى وزير الدفاع والأمن التشادي، على مبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية، مشيدا بالدور الإيجابى للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية.

وأشار إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بتشاد خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية.

ولفت إلى دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة تشاد وخاصة منتجات الهيئة العربية للتصنيع المتميزة في شتى المجالات التنموية كخطوة هامة فى طريق التعاون البناء بين دول القارة.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، تفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الدفاع والأمن التشادي، معرضا لمنتجات الهيئة الدفاعية والمدنية، حيث أشاد الوزير التشادي بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى تمنياته بأن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكاملا تكنولوجيا بين تشاد والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع في كافة المجالات من أجل التغلب على التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية.