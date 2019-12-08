الأمين العام لحلف الناتو يؤكد التزام ترامب بعضوية بلاده بالتحالف العسكري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال ملتزما بعضوية بلاده في التحالف العسكري المُستَمِر مٌنذ 70 عامًا.

وأوردت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن ستولتنبرج ذكر في حوار مع شبكة إخبارية أمريكية عقب اجتماع قمة الناتو في لندن: "أثق بأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بعضويتها في حلف الناتو لعدة أسباب؛ أولاً، أن الرئيس ترامب أعرب عن هذا خلال لقائه مع زعماء 28 دولة بحلف الناتو في لندن هذا الأسبوع".

وأضاف ستولتنبرج أنه رأى دعمًا قويًا لحلف الناتو داخل الولايات المتحدة حيث قال "ثانيًا، قمت بزيارة الكونجرس الأمريكي في الربع الثاني من هذا العام وهناك دعم قوي من قبل الحزبين- الجمهوري والديمقراطي- لحلف الناتو داخل الكونجرس"، واستطرد: "ثالثًا، إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة فنجد دعما قويًا حقيقيًا لحلف الناتو".

وقال ستولتنبرج إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتطلب القيام به، وذلك في رد على سؤال عن الغرض الحالي لحلف الناتو وخاصة أن الحرب الباردة قد انتهت منذ فترة طويلة كما تفكك الاتحاد السوفيتي.