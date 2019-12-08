 مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الهلال السوداني - بوابة الشروق
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مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الهلال السوداني

محمود باهي
نشر فى : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الأحد 8 ديسمبر 2019 - 12:54 م

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مواجهة الهلال السوداني أمس الأول، تدريبات خفيفة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار البرنامج الاستشفائي بعد مشاركتهم في مباراة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي واسوان و الجونة.


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