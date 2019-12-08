متظاهرو هونج كونج يعتزمون تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم الأحد

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من المتوقع تنظيم مظاهرة حاشدة في هونج كونج اليوم الأحد، بعد ستة أشهر من بدء موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

من المقرر أن تبدأ المظاهرة، التي تنظمها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) في متنزه فيكتوريا بارك بوسط المدينة.

وستكون تلك هي أول مظاهرة كبرى منذ أن حقق المعسكر المؤيد للديمقراطية فوزا كاسحا في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

ونظمت تلك الجماعة بالفعل مظاهرات بأعداد تتراوح بين مئات الآلاف إلى أكثر من مليون مشارك.

ولم تمنع الشرطة مسيرة الأحد، بخلاف عدة مظاهرات أخرى جرت خلال الأشهر القلائل الماضية.