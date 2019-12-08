القيادة الجديدة للاشتراكيين في ألمانيا عن قرارات «الاشتراكي الديمقراطي»: دليل على الاستقلالية

أعلنت القيادة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا زاسكيا إسكن ونوربرت فالتر-بوريانس، أن قرارات المؤتمر العام للحزب باعتبار السياسة الاشتراكية حجر الأساس لتوجهاته تعد تمييزا فارقا تجاه الاتحاد المسيحي الديمقراطي شريكه في الائتلاف.

وقالت «إسكن»، أمس السبت، في لقاء مشترك لها مع فالتر-بوريانس على هامش المؤتمر العام للحزب في برلين إن هناك إشارة أرسل بها المؤتمر العام للحزب هي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "لا يستقي قناعاته من أرضية الائتلاف الحاكم بقدر ما يستقيها من قوته السياسية المستقلة".

وأضاف: "القرارات التي اتخذت لصالح الدولة الاشتراكية والمطالبات بالاستثمار القوي على المستوى البلديات يظهر بوضوح أين يقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي".

وأوضح فالتر-بوريانس قائلا: "لا يعني هذا أن الشريك في الائتلاف سيطبق هذا معنا، لكنني متأكد أنه لا يمكن أن يغلق بابه أمام مثل هذه الحجج القوية "، مبينا أن على حزبه أن يوضح عبر المباحثات مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ما الذي يمكن التعجيل به فورا من هذه الخطوات".

وأشار، رئيس الحزب الاشتراكي الجديد، مجددًا إلى الاستعداد لهدم الائتلاف الحاكم في حال عدم القدرة على وضع المطالب الكبرى للحزب حيز التنفيذ مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وقال فالتر-بوريانس: "سيستلزم الأمر بطبيعة الحال إمكانية بل ضرورة أن نقول للشعب من يسبق الآخر في المطالبة بمصالحه(مصالح الشعب)، وهذا أمر ليس ملائما لتطبيقه مع هذا الشريك في الائتلاف".