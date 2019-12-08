ارتفاع عملات بيتكوين ولايتكوين وريبل الرقمية المشفرة أمام الدولار

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سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 6ر0% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و519 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين سجل ارتفاعا في المقابل بنسبة 8ر0% بالمئة ليصل سعرها إلى 45 دولار.

ويقل سعرها الأن بنسبة 88 % عن السعر المرتفع الذى سجلته فى 19 ديسمبر 2017.

وسجلت العملة زيادة نسبتها 54 % حتى الآن منذ مطلع العام الجاري.

وسجلت عملة ريبل المشفرة ارتفاعا بنسبة 8ر0 % إلى 23 سنتا.

وانخفضت قيمة عملة إثريوم بنسبة 3ر0% لتصل إلى 148 دولارا.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف 470 دولارا وسبعة الآف 639 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 62% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولارا.