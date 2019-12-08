«السلام الدولى» تحصل على شهادة التميز الإكلينيكية فى علاج السدة الرئوية

حصلت مستشفى السلام الدولى على شهادة التميز الاكلينيكى من اللجنة الدوليه المشتركة jci لاعتماد المنشآت الصحية لمرضى جلطات القلب الحادة، وكذلك السدة الرئوية المزمنة؛ لتصبح مصر بذلك ثالث دولة على مستوى العالم والأولى بالشرق الأوسط التى تحصل على هذه الشهادة لمرض السدة الرئوية، وذلك وفقا لعدد من المعايير العالمية التى أهلتها للحصول على هذا الامتياز العلمى رفيع المستوى.



وأشار نيراج ميشرا، المدير التنفيذى للمستشفى، إلى أن شهادة الاعتماد الاكلينيكى تضمن تقييم الرعاية الطبية المقدمة لمجموعة محددة من المرضى، وفقا لعدد من الاجراءات تعتمد على المعايير العالمية لسلامة المريض، والتى تتضمن التعريف الصحيح للمرض، والإجراءات الجراحية والداخلية الآمنة، بالإضافة إلى برنامج الإدارة والقيادة وتسهيل تقديم الرعاية الطبية الإكلينيكية، ودعم العلاج الذاتى والوقاية، بجانب إدارة المعلومات الإكلينيكية مع متابعة ادارة الأداء والتحسين المستمر.

وقالت الدكتورة نهلة بدر، مديرة الجودة وإدارة المخاطر بمستشفى السلام الدولى: إن هناك مزايا متعددة للحصول على شهادة الاعتماد، أهمها التوعية العلمية المستندة إلى أحدث الممارسات العلمية لتحسين الخدمة الإكلينيكية ومسار العمل.