وزارة النقل تدشن خطا ملاحيا بين شرم الشيخ - الغردقة الأسبوع الحالي

دراسة تنفيذ مشروع ازدواج لخطوط السكك الحديدية 5 مليارات جنيه



تدشن وزارة النقل الخط الملاحى بين شرم الشيخ حتى الغردقة خلال الأسبوع الجارى، لخدمة الحركة السياحية.



قال وزير النقل بمعرض كايرو إس تى إن شركة الجسر العربى ستقوم بتدشين الخط الملاحى بين شرم الشيخ الغردقه بشأن خدمة الحركة السياحية.



بشأن مشروعات التطوير بميناء دمياط، ذكر أنه تم افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط خلال الأسبوع الماضى بطول 630 مترا بتكلفة مبدئية مليار جنيه.



حول مشروعات السكك الحديد، ذكر أنه سيتم ازدواج خط طنطا المنصورة ــ دمياط بطول 64 كم، وكذلك ازدواج خط قليوب منوف طنطا بطول 94 كم بتكلفة مبدئية 5 مليارات جنيه.



وتتفاوض وزارة النقل مع الجانب الإسبانى بشأن تمويل مشروع ازدواج خط قليوب شبين القناطر الزقازيق بطول 65 كم.



كما تستهدف وزارة النقل تنفيذ خطوط جديدة أبرزها المناشى حتى 6 أكتوبر بشأن خدمة الميناء اللوجيستى بمدينة 6 أكتوبر.



كما تدرس وزارة النقل إنشاء خط سكك حديدية بين الروبيكى حتى بلبيس بهدف خدمة الميناء اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان.



أكد وزير النقل أن تحالف تقوده شركة مصرية فاز بتنفيذ مشروع الميناء اللوجيستى بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة 100 مليون دولار.



وتستهدف وزارته التعاقد مع التحالف الفائز خلال الشهر المقبل بشأن تنفيذ مشروع الميناء اللوجيستى.



وتلقت وزارة النقل 3 عروض من تحالفات محلية ودولية للمنافسة على مشروع الميناء اللوجيستى بمدينة 6 أكتوبر.