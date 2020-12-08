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وزير المالية: مصر ثاني أفضل دولة عالميا في الناتج المحلي الإجمالي


نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 3:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 3:51 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد فى توفير العملة الصعبة التي يمكن بها شراء القمح والأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج، معقبًا: «لولا الإصلاح الاقتصادي مكنش هيبقى فيه عملة صعبة تجيب الأدوية والمستلزمات الطبية ونستورد مواد بترولية لتسيير أمور حياتنا».

وأضاف معيط، في لقاء بكاميرا برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن مصر ثاني أفضل دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، متابعًا: «هذا يعنى أن اقتصاد مصر يحقق إيرادات».

وتابع: «في خلال الـ4 أشهر الماضية عملنا نمو 15.5% في إيرادات الدولة، والعالم يسير بالعكس وإيراداته تقل، وما يحدث من خدمات للمواطن، الإصلاح الاقتصادي اعطى مساحة فيها من خلال الإيرادات، وبقول ربنا كرمنا بالإصلاح الاقتصادي وهو تعبنا ولكن فى الظرف اللي بنمر بها نبص ونقارن نفسنا بالدول الثانية وننظر لتقديرات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التنصيف الدولية والمستثمرين الأجانب عن وضع مصر الاقتصادي».

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