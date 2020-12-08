صحيفة بريطانية: لقاح أكسفورد لفيروس كورونا آمن وفعال

أعلنت جامعة أكسفورد وشركة استرا زينيكا، أن لقاح فيروس كورونا الذي كشفت عنه الشركة المصنعة والجامعة، فعال للغاية وفقًا لتحليل من تجارب الدواء، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الدواء فعال بنسبة 90 في المائة بمجرد تناوله بنصف جرعة ثم جرعة كاملة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك أي دخول إلى المستشفى لأولئك الذين تلقوا الدواء في التجارب.

بمجرد الموافقة على اللقاح يمكن أن يكون لدى المملكة المتحدة لقاحان عاليا الكفاءة بعد طرح دواء فايزر وبيونتيك.

من جانبه، قال وزير الصحة مات هانكوك، أنه يأمل أن تمنح السلطات الموافقة على هذا اللقاح في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "نتمنى بشدة أن تحصل على الموافقة .. نأمل أن يتحقق ذلك في الأسبوعين المقبلين.. يجب أن يكون قرارًا من قبل هيئة الرقابة على الأدوية المستقلة، التي ستوافق عليها فقط إذا كانت آمنة للاستخدام وفعالة .. لذا فإن هذا العمل جار".