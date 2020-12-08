رئيس الحكومة اليمنية: ممارسات ميليشيا الحوثي ضاعفت من كارثية أوضاع البلاد

أكد معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية ، المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء أن أي انهيار أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية"سبأ" اليوم عن عبدالملك قوله، خلال لقائه المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية نيك داير، ورئيس فريق اليمن بوزارة التنمية البريطانية كريس بولد، إن "ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية ضاعفت من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية".



وجرى خلال اللقاء، مناقشة مهام المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، ضمن اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة المخاطر المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول، بينها اليمن، وآليات التعاون مع الحكومة في هذا الجانب.



كما تطرق اللقاء، حسب الوكالة، الى الأولويات الاقتصادية والإنسانية المطلوب دعمها في اليمن، وفق برنامج الحكومة الجديدة، وآليات التنسيق والتعاون لحشد الموارد والدعم الدولي لليمن، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية.



بدوره تحدث المبعوث البريطاني، عن طبيعة المهام الموكلة إليه لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، والاولويات التي سيركز عليها بالنسبة لليمن.



وأعرب المبعوث البريطاني، عن ثقته في العمل مع الحكومة اليمنية الجديدة لتنسيق المهام والتعاون المشترك من اجل حشد الموارد والدعم في المجال الاقتصادي والانساني.



ويشهد اليمن منذ سنوات صراعا مسلحا بين القوات الحكومية والحوثيين خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.