 الكرملين: الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس الروسي محض هراء - بوابة الشروق
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الكرملين: الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس الروسي محض هراء

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 1:26 م

وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، الشائعات التي تحدثت عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني من مشاكل صحية، بأنها "محض هراء".

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -في تصريح اليوم- إنه "بالنسبة للشائعات حول صحة الرئيس فلاديمير بوتين، فهذا هراء وعدم احترام"، مضيفا أنه "كان يتعين على من يُطلقون مثل هذه الشائعات سؤالنا عن هذا الأمر، وكنا سنجيب".

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام الغربية أشارت -في وقت سابق- إلى أن الرئيس الروسي يعاني من متاعب صحية لإصابته بمرض الشلل الرعاش (باركينسون).


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