يعرض مهرجان القاهرة السينمائي، 12 ظهر غداً الأربعاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الإيطالي "لا تكره "للمخرج ماورو مانشينى في عرضه الأول بأفريقيا ضمن عروض قسم البانوراما الدولية.

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل؛ هل يندم جراح وابن لأحد الناجين من مذابح «الهولوكوست» على تركه رجلا مصابا في حادث سـيارة ينزف حتى الموت، دون القيام نحوه بواجبه كطبيـب، لمجرد أنه وجد شعار الحزب النازي على صدره وهو يربط له جرحه؟

رغم أن العمل يقوم على سرد خطي عادي، ولا يأبه كثيرا لتركيبات وألاعيب السيناريو، فإنه يملك قدرة كبيرة على جذب انتباه المشاهد طوال الوقت باعتماده على الصراع الذي يعتمل داخل الطبيب بعد قراره بعدم إنقاذ الرجل النازي، مما يملأه شعورا بالذنب، ويجعله يتابع أبناء الرجل الثلاثة في محاولة ربما لتعويضهـم: ابنة كبرى، وابن له ميول نازية مثل والده، وابن أصغـر، وبمرور الوقت، يكتشف الجراح أن الأمور ليست بالسهولة التي يتخيلها.