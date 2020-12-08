علق الدكتور فاروق الباز، عضو اللجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية، على ما أثاره عالم فضاء إسرائيلي حول زيارة كائنات فضائية للأرض وتوقيعها لاتفاق مع ترامب، قائلًا: «لم نجد إلى يومنا هذا أي إثبات علمي محقق عن وجود أي حياة في الكون بعيدًا عن الأرض، لسه منعرفش».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، إن التقدم التكنولوجي مستمر باستمرار التقدم العلمي في كل المجالات، مضيفًا أن احتمالية وجود ولو خلية واحدة حية خارج الأرض مازال قائمًا، نظرًا لأن الإنسان لا يعرف كل ما يحويه الكون الشاسع.

وأضاف أن دراسة الفضاء لازمة وليست رفاهية، معقبًا: «ما دام القصد التعلم فهذه ليست رفاهية، فهذه مهمة الإنسان التمعن في الكون ومتابعة خلق الله من حوله».

وعن دخول مصر إلى الحزام الممطر، أوضح أن القارة الأفريقية نزحت شمالًا بعيدًا عن خط الاستواء، ما يعني أن حجم الأمطار سيقل في المستقبل، مشيرًا إلى أنها ظاهرة قديمة بدأت منذ القدم في عصر الفراعنة.