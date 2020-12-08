مستشفى كفر الدوار تُدشن مبادرة لتقديم الدعم النفسي لمصابي كورونا

قال الدكتور خالد شوقي، مدير مستشفى كفر الدوار العام "الشاملة" المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بمحافظة البحيرة، إن المستشفى أوصى بضرورة تفعيل مبادرة لدعم المصابين بفيروس كورونا المستجد بجلسات نفسية وعقاقير.

وأشار مدير مستشفى كفر الدوار العام، وفق بيان صادر عبر حساب المستشفى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن مصابي كورونا يظنون أنهم وصلوا إلى النهاية، ولذلك تظهر عليهم أعراض نفسية حادة تدفعهم إلى محاولة الانتحار ورفض العلاج أو إجراء أعمال خطرة.

ولفت مدير المستشفى إلى أهمية الدعم النفسي للمصابين بالفيروس والتى لا تقل أهمية عن تطبيق البروتوكولات العلاجية، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة التي تؤديها الدولة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتخصيص العديد من المستشفيات الحكومية للفحص والعزل الصحي، إلا أن دور الدعم النفسي للمصابين داخل مستشفيات الحجر الصحي مازال خافتًا رغم أهميته القصوى، وذلك مع انتشار حالة الهلع والفزع بين المصابين بهذا الوباء.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تقديم جميع أشكال الدعم النفسي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذلك الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين داخل مستشفيات العزل الصحي مع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد شعبان، أخصائي النفسية والعصبية، إن القدرات النفسية للمرضى تختلف من شخص لآخر، خاصة أن بعض المصابين بفيروس كورونا يعتقدون أنه بمجرد دخولهم مستشفى العزل الصحي أنهم وصلوا إلى نهاية الحياة، ولذلك تظهر عليهم أعراض نفسية حادة.

ولفت إلى أن مريض فيروس كورونا له وضع خاص عن المرضى الآخرين، ولذلك يحتاج إلى دعم نفسي.