وزير الاقتصاد الألماني يعد بعدم التخلي عن قطاع السياحة في بلاده

وعد وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بدعم قطاع السياحة الألماني وعدم التخلي عنه.

وبمناسبة الاجتماع السنوي لاتحاد السياحة الألماني "دي آر في"، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الثلاثاء، موجهًا خطابه إلى ممثلي القطاع: "نحن كحكومة اتحادية لن نتخلى عنكم"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل في إطار إمكانياتها على المساعدة في إنقاذ الغالبية الكبيرة من الشركات.

وأضاف "ألتماير" أن المهم بالنسبة له أن يبقى قطاع السياحة والسفر قادرًا على المنافسة وناجحًا بعد الأزمة.

ورفض مطلب القطاع بعقد قمة عن السياحة في الوقت الراهن، وقال إن هذه القمة "ستثير توقعات ربما لا يمكن الحفاظ عليها"، وأعرب عن استعداده لعقد مثل هذه القمة بمجرد أن يتم رفع تحذيرات السفر وبمجرد عودة الحركة للقطاع " وأعدكم بأننا سنعوض هذا".

وتعد السياحة من ضمن القطاعات الأشد تضررًا من أزمة كورونا، وتشير تقديرات اتحاد (دي آر في) إلى أن إيرادات مكاتب السياحة ومنظمي الرحلات تراجعت في العام الحالي بنسبة 80%.