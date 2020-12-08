أوكرانيا تسجل قرابة 11 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 آلاف و811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و195 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 520 طفلا و512 من العاملين في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه تم نقل نحو ألف و319 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف الوزير الأوكراني أنه تم تسجيل 12 ألفا و860 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية من إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد البالغ 832 ألفا و758 حالة.