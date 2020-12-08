وزير العدل: زودنا مصلحة الشهر العقاري بألف موظف للتخفيف من الزحام

قال عمر مروان، وزير العدل، إن مشكلة الشهر العقاري كانت تكمن دائمًا في ازدحام الفروع كافة طوال أيام العمل الأسبوعية، منوهًا بأن الصورة الحالية أصبحت تتمثل في وجود بعض الزحام في بعض المقرات لكن ليس طوال أيام الأسبوع.

وأضاف مروان، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أنه تم حل المشكلة من خلال تزويد عدد الموثقين بحوالي ألف شخص، وذلك بقرار فوري من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن هذا العدد خفف من وطأة الازدحام، لافتًا إلى ازدياد عدد مقرات مصلحة الشهر العقاري نفسها، ليخدم الواحد منها عدة آلاف بعدما كان المقر نفسه يخدم الملايين.

ونوه بأن هناك 525 مقر للشهر العقاري، 52% منهم مميكنة، مضيفًا أن المواطن يمكنه عمل توكيلات الشهر العقاري من خلال بوابة مصر الرقمية.