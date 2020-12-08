البر الرئيسي الصيني يسجل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 2 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن اثنتين من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 13 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86646 حالة، بينها 280 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن 81732 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وتم أمس تسجيل خمس حالات جديدة بدون أعراض وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.