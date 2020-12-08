مراكز المنيا تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.



من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 5 غرف تم بناءها بدون ترخيص بعمارات بمساكن دمشير بمركز المنيا، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية طحا التابعة لمركز سمالوط.



كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية تونا الجبل، وتم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك دولة بقرية الشيخ عبادة التابعة للمركز.