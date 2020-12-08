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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 - 10:44 ص

تقام اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة مانشستر يونايتد ولايبزيج الألماني لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة ذاتها.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات):

زينيت سانت بطرسبرغ (روسيا) × بوروسيا دورتموند (ألمانيا)   7:55م       beIN Sports HD 2

لاتسيو (إيطاليا) × كلوب بروج (بلجيكا)   7:55م                            beIN Sports HD 1

تشيلسي (إنجلترا) × كراسنودار (روسيا)   10:00م                          beIN Sports HD 6   

رين (فرنسا) × إشبيلية (إسبانيا)   10:00م                                 beIN Sports HD 3

برشلونة (إسبانيا) × يوفنتوس (إيطاليا)   10:00م                           beIN Sports HD 2

دينامو كييف (أوكرانيا) × فرينكفاروزي (المجر)   10:00م                  beIN Sports HD 5

باريس سان جيرمان (فرنسا) × إسطنبول باشاك شهير (تركيا)   10:00م       beIN Sports HD 1 

لايبزيج (ألمانيا) × مانشستر يونايتد (إنجلترا)      10:00م                   beIN Sports HD 4

 


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