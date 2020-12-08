مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة مانشستر يونايتد ولايبزيج الألماني لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة ذاتها.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات):

زينيت سانت بطرسبرغ (روسيا) × بوروسيا دورتموند (ألمانيا) 7:55م beIN Sports HD 2

لاتسيو (إيطاليا) × كلوب بروج (بلجيكا) 7:55م beIN Sports HD 1

تشيلسي (إنجلترا) × كراسنودار (روسيا) 10:00م beIN Sports HD 6

رين (فرنسا) × إشبيلية (إسبانيا) 10:00م beIN Sports HD 3

برشلونة (إسبانيا) × يوفنتوس (إيطاليا) 10:00م beIN Sports HD 2

دينامو كييف (أوكرانيا) × فرينكفاروزي (المجر) 10:00م beIN Sports HD 5

باريس سان جيرمان (فرنسا) × إسطنبول باشاك شهير (تركيا) 10:00م beIN Sports HD 1

لايبزيج (ألمانيا) × مانشستر يونايتد (إنجلترا) 10:00م beIN Sports HD 4