ألكسندر سوكوروف يوجه نصيحة لشباب المخرجين: لا تستسلموا للرأسمالية

أقيمت أمس جلسة حوارية للمخرج الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بالمسرح We.

ووجه ألكسندر سوكوروف خلال حواره، نصيحة للجيل الجديد من المخرجين، وهي عدم الاستسلام للرأسمالية ومواجهتها، كما عليهم أن يكونوا أصحاب موهبة حقيقية حتى يضمنوا الاستمرار، وحفر أعمالهم بذاكرة الجمهور، وأن لا يكونوا مجرد مخرجين يملئوا الفراغ السينمائي.

وتابع ألكسندر سوكوروف: «لابد أن تعلموا إن هذه المهنة قاسية، ولكي تنجح فيها لا تنظر للخلف واجعل نظرك دائما صوب المستقبل ولا تلتفت للعوائق الدينية».